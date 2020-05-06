Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar M.B, Z.E. ve S.Y. ile avukatları hazır bulundu. Sanık M.B. savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, M.B'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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