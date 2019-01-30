Son Dakika Haberleri: Adana'da Terör Propagandası Davasında Karar

Adana'da Terör Propagandası Davasında Karar

1 saat önce

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açılan tutuksuz 8 sanıktan 7'sine 1 yıl 3 ay ila 3 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

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Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açılan tutuksuz 8 sanıktan 7'sine 1 yıl 3 ay ila 3 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar K.Ö, H.Y, L.C. ve O.A. ile avukatları katıldı.

Sanıklar Ö.K, D.E, V.A. ve M.Ü. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunması alınan sanık H.Y. sosyal medya paylaşımlarının terör örgütü propagandası amacı taşımadığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklarda terör örgütü propagandası yapmadıklarını savunarak beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanık Ö.K'nın delil yetersizliğinden beraatine, diğer sanıkların ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan sanıklar D.E, H.Y, K.Ö, L.C, O.A, V.A. ve M.Ü'yü 1 yıl 3 ay ila 3 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırarak, sanık Ö.K'nın ise beraatine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:07 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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