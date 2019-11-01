Son Dakika Haberleri: Adana'da terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Adana'da terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

Adana'da terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile  Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret ettikleri saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda S.K., H.K., İ.Z., V.Y. ve H.Y. gözaltına aldı. Operasyonda, çeşitli evrak ve dijital materyaller de ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:30 Kaynak: DHA
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