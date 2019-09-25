Adana'da terör saldırısı
58 dakika önce
Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:06 Kaynak: AA
Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.
Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.
Son dakika: Adana Valisi Demirtaş: Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı Adana'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırı anı kamerada Sağlık Bakanlığı sigarayı bırakmaya destek olmak için e- posta dönemi başlattı Tarkan, konserine gelen Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı