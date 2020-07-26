Adana'da terör uygulaması - Son Dakika

ADANA'da Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör uygulaması yaptı.

İl ve kent genelinde terör örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi ile çevresinde, gezici ve sabit nokta uygulaması yaptı. Gezici ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üzerilerini arayıp, GBT sorgularını gerçekleştirdi. Sabit noktadaki ekipler ise şüpheli gördükleri araçları durdurup, arama yaparak, araç içindekilerin GBT sorgularını yaptı. Müzahir bölgelerde sık sık uygulama yaparak, terör örgütlerinin faaliyetlerini önleyen TEM ekipleri, Hürriyet Mahallesi ve çevresindeki uygulamaya ise gece yarısına kadar devam edeceğini bildirdi.