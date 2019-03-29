Adana'da Tesettürlü İki Genç Kıza Saldıran Kadın Gözaltına Alındı
47 dakika önce
Adana'da tesettürlü iki genç kızı kıyafetlerinden dolayı taciz ve darp eden kadın polis tarafından gözaltına alındı.
Adana
'da tesettürlü iki genç kızı kıyafetlerinden dolayı taciz ve darp eden kadın polis tarafından gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çukurova
ilçesinde Z.G.'nin yolda karşılaştığı ve tanımadığı tesettürlü iki genç kıza yönelik tacizi, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinden Z.G.'nin tesettürlü genç kızlardan birinin üzerine yürüdüğü ve peçesini açmaya çalıştığı görülüyor. Yoldan geçen vatandaşların ise Z.G.'yi uzaklaştırmaya çalışması da görüntülere yansıdı.
Saldırıya uğrayan Yaren Demir (19) ile Sümeyye Öztekin (20) Fatih Polis
Merkezi'ne giderek kendilerine saldıran Z.G.'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri Seyhan
ilçesinde ikamet eden Z.G.'yi bularak evinden gözaltına aldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:56 Kaynak: İHA
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