Son Dakika Haberleri: Adana'da ticari araçlara kış lastiği uygulaması
Son Dakika Güncel Adana'da ticari araçlara kış lastiği uygulaması - Son Dakika

Adana'da ticari araçlara kış lastiği uygulaması

6 saat önce

Adana'da ticari araçlara kış lastiği uygulamasıADANA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 bölgede kış lastiği uygulaması yapıldı.

Adana'da ticari araçlara kış lastiği uygulaması

ADANA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 bölgede kış lastiği uygulaması yapıldı. Ticari 115 aracın denetlendiği uygulamada sürücülere alkol kontrolü de yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Pozantı, Ceyhan ilçelerinde, Yüreğir Otogarı, Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu otoyolda ticari araçlara yönelik kış lastiği uygulaması yaptı. Ticari 115 aracın denetlendiği uygulamada sürücülere alkol kontrolü de yapıldı. Kar yağan bölgelere gidecek olan araç sürücülerini uyaran trafik polisleri, sürücülere çeşitli hediyeler verirken çocuklara da polis şapkası ve kırmızı düdük hediye etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy, 1 Aralık'ta başlayan uygulamanın 1 Nisan'a kadar devam edeceğini belirterek, Bu kontrollerde amacımız kazaların azaltılması ve vatandaşların yolda mağdur olmaması. Kent merkezinde kar yağmıyor ama Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Pozantı'da olan bu araçlar kar lastiği takmak ya da zincir bulundurmak zorunda. Onun dışında karlı bölgelerdeki ticari araçların tümü zincir dışında kar lastiği bulundurmak zorundaö diye konuştu.

Adana'da ticari araçlara kış lastiği uygulaması

Pozantı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Kadın alkol komasına girdi, mahalleli çekirdek yiyerek kurtarılmasını izledi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:35:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da ticari araçlara kış lastiği uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]