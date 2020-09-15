Tır ile cip çarpıştı 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da tırın ciple çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gani A. yönetimindeki 33 DML 21 plakalı tır, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce refüje sonra karşı yöne geçip Hasan Ç'nin kullandığı 01 EZH 17 plakalı cipe çarptı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile cipteki Kazım E, yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Kazım E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.