Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ahmet Karaisalı , Serdar Dişçi ve Yılmaz Dişçi yaralandı.

Adana 'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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