Adana'da tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Adana'da tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

10 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adana'da tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Uçan, kullandığı 60 VB 708 plakalı otomobili, yakıtının bitmesi üzerine Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Ceyhan gişeleri yakınında yol kenarına park etti.

Bu sırada, aynı yöne giden Seyfettin D. idaresindeki 33 CLT 76 plakalı tır, park halindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Uçan ile otomobildeki kız kardeşi Yasemin Uçan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Uçan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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