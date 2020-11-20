Tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika! Dün CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan

Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım