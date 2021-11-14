Adana'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Cem Duymaz idaresindeki 41 L 3179 plakalı otomobil, Adana-Pozantı Otoyolu'nda Ahmet Oğuz yönetimindeki 19 EL 676 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Duymaz ile oğlu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan oğlu 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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