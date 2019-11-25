Adana'da tırda 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana, bir tırda 1,5 ton kaçak akaryakıt bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki bir tırda kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.

Tırda inceleme yapan ekipler, 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli M.Y. gözaltına alındı.