Adana'da tırda 65 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırda 65 kilogram esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığını değerlendirdikleri tırı takibe aldı.
Ekipler, tırı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurup aradı.
Tırdaki 6 valizde 65 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheliler M.Ö. ve Ş.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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