Adana'da tırda 9 kilo 700 gram uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da tırda 9 kilo 700 gram uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da tırda 9 kilo 700 gram uyuşturucu hap ele geçirildi Adana polisinin uygulama sırasında hassas burunlu narkotik köpeği Uzi'nin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı Adana polisi uygulama sırasında hassas burunlu narkotik köpeği Uzi'nin tırda tepki verdiği valizden 9 kilo 700...

Adana'da tırda 9 kilo 700 gram uyuşturucu hap ele geçirildi Adana polisinin uygulama sırasında hassas burunlu narkotik köpeği Uzi'nin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı ADANA - Adana polisi uygulama sırasında hassas burunlu narkotik köpeği Uzi'nin tırda tepki verdiği valizden 9 kilo 700 gram uyuşturucu hap, 1 kilo 80 gram skunk, 2 kilogram metamfetamin, 31,68 gram bonzai ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giren araçları oluşturulan kontrol noktasında durduran polis, arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir tırda narkotik köpeği 'Uzi' ile arandı. Uzi'nin, tırın sürücü bölümündeki valize tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada 9 kilo 700 gram uyuşturucu hap, 1 kilo 80 gram skunk, 2 kilogram metamfetamin, 31,68 gram bonzai ele geçirildi. Tır şoförü M.T. gözaltına alındı. Sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olmadığını öne süren zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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