Son Dakika Haberleri: Adana'da tırda mobilyalar arasına gizlenmiş 721 kilo 600 gram esrar bulundu
Son Dakika Güncel Adana'da tırda mobilyalar arasına gizlenmiş 721 kilo 600 gram esrar bulundu - Son Dakika

Adana'da tırda mobilyalar arasına gizlenmiş 721 kilo 600 gram esrar bulundu

6 saat önce

Adana'da bir tırda mobilyalar arasına gizlenmiş 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da tırda mobilyalar arasına gizlenmiş 721 kilo 600 gram esrar bulundu, System.String[]

Adana'da bir tırda mobilyalar arasına gizlenmiş 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri yaptıkları ortak çalışmada, plakasını belirledikleri bir tırla kentte uyuşturucu madde getirileceğini belirledi.

Ekipler tırı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda durdurdu.

Narkotik köpek Tunga ile araçta yapılan aramada, mobilyalar arasında üzerine koku çıkmaması için bulaşık deterjanı sürülmüş 67 paket halinde 721 kilo 600 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili Rıdvan Y. (30) ve Yılmaz Ç. (39) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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