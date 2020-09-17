Tırda yapılan aramada 46 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheliler M.K. (30) ve L.A. (38), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine bir tırı durdurarak aradı.

Adana 'da şüphe üzerine durdurulan bir tırda, 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

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