Adana'da tırın çarptığı köpek öldü - Son Dakika

Adana'da bir köpek tırın çarpması sonucu öldü.
Alınan bilgiye göre, Barış Canbolat (25), "Hera" isimli köpeğiyle merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda gezintiye çıktı.
Yolun karşısına geçen Canbolat'ın arkasından gelen köpeğine bu sırada bir tır çarptı.
Köpek, aracın çarpmasıyla olay yerinde öldü.
Canbolat, tırın sürücüsünün durmayıp uzaklaşması üzerine durumu polise bildirdi.
Polis, köpeğin sahibinin şikayeti üzerine sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 14:05 - Kaynak: AA
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