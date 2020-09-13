Adana'da tırın çarptığı köpek öldü - Son Dakika

Yolun karşısına geçen Canbolat'ın arkasından gelen köpeğine bu sırada bir tır çarptı.

Adana 'da bir köpek tırın çarpması sonucu öldü.

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