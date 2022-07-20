Mersin 'in Tarsus ilçesinde trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenilen Eren'in cenazesi, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi 'ndeki işlemlerin ardından tören için Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da tırın çarptığı polis hayatını kaybetti - Son Dakika

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