Adana'da tırın dorse bölümünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Adana'da tırın dorse bölümünde çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Adana'da tırın dorse bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Adana'da tırın dorse bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Fırat Göçkün yönetimindeki 33 ALT 89 plakalı tırın dorse bölümünde, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda seyir halindeyken yangın çıktı.
Dumanı fark eden Göçkün'ün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi.
Ekipler, yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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