Adana'da tırın sinyalizasyonda bekleyen otomobillere çarpmasıyla 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da tırın sinyalizasyonda bekleyen otomobillere çarpmasıyla 5 kişi yaralandı

1 saat önce

Adana'da bir tırın sinyalizasyonda bekleyen iki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Adana'da tırın sinyalizasyonda bekleyen otomobillere çarpmasıyla 5 kişi yaralandı, System.String[]

Adana'da bir tırın sinyalizasyonda bekleyen iki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mezher Bozkurt'un kullandığı 33 AN 025 çekici ve 33 AN 149 dorse plakalı tır, D-400 Karayolu Küçükdikili kavşağında sinyalizasyonda bekleyen Hilmi Keskin idaresindeki 01 BL 519 ile sürücüsü tespit edilemeyen 06 YKR 29 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, sinyalizasyon direğini devirip 01 BL 519 plakalı otomobili yaklaşık 10 metre sürükledikten sonra durabildi.

Kazada tır sürücüsü ile birlikte diğer araçlarda bulunan Önder Keskin, Hüseyin Koçak, Yunus Kılıç ve Metin Elmastaş çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, yolun Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlenmesinin ardından normale döndü.

D-400 Karayolu, Keskin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:12 Kaynak: AA
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