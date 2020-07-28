Adana'da toplantı, eylem ve gösteri yürüyüşlerine 3 günlük yasak - Son Dakika

ADANA Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin milli birlik ve beraberliği tehdit edecek ve provokatif eylemlerde bulunabileceği gerekçesiyle il genelinde her türlü eylem ve etkinliğin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, gibi her türlü eylem ve etkinliğin 3 gün süreyle yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "FETÖ/PDY, DHKP/C ve DAEŞ başta olmak üzere, diğer terör örgütlerinin ve marjinal sol grupların da PKK/KCK terör örgütü ve yanlısı oluşumlarla eylem birlikteliği sağlayabileceği, terör örgütü elemanları/sempatizanları vasıtasıyla korsan gösteriler düzenleyebileceği, yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması vb. etkinliklerin terör örgütüne müzahir kitlelerce/gruplarca amacından saptırılarak, terör örgütüne eleman kazandırmak ve tabanı canlı tutabilmek için terör örgütü propagandasına dönüştürebilecekleri, halkı kışkırtarak güvenlik güçleri ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirerek kaos ortamı yaratabilecekleri, ülkemizi uluslararası kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalışabilecekleri ve bu sebeplerle Anayasa ile güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetleri istismar edebilecekleri değerlendirilmektedir. Bu çerçevede; ilimiz sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve halk sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla; 28/07/2020 tarihi saat: 00.01'den başlayarak (3) gün süreyle, ilimizde gerçekleşmesi muhtemel (açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme vb.) her türlü eylem ve etkinliklerin ilimiz genelinde (İl Merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 5442 sayılı İl İdaresi Kanun'un (11/A) ve (11/C) maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi hükmü doğrultusunda valilik makamının 27/07/2020 tarih ve 75027471-5113(12470)/386 ilgi sayılı olur ile yasaklanmıştır."