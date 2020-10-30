Adana'da gösteri yürüyüşü ve toplantılara 3 günlük yasak - Son Dakika

ADANA Emniyet Müdürlüğü, il genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve trikleme gibi faaliyetlerin 3 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin uygulanması, milli birlik ve beraberliği zedeleyecek provokatif eylemlerin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiği bildirildi. Teröristlerin, güvenlik güçleri ile vatandaşlara silahlı ve bombalı saldırılarda bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz sınırları içerisinde, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve halk sağlığının korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 28 Temmuz tarihi saat 00.01'den başlayarak 3 gün süreyle, ilimizde gerçekleşmesi muhtemel açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme gibi her türlü eylem ve etkinliklerin ilimiz genelinde yasaklanmıştır."