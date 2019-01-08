Adana'da Toplantı ve Yürüyüş Yerleri Belirlendi

Adana Valiliği, kentte yapılabilecek toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları ile pankart ve afiş asılabilecek yerleri açıkladı.

Adana Valiliği, kentte yapılabilecek toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları ile pankart ve afiş asılabilecek yerleri açıkladı.



2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. Maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi esaslarına göre, Adana merkezde yapılacak olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde ilk toplanma yerleri, yürüyüş güzergahları, toplantı alanları, dağılma yerleri ile pankart ve afiş asılabilecek yerler belirlendi.



Seyhan ilçesinde 1 nolu toplantı alanı Uğur Mumcu Meydanı 2 nolu toplantı alanı ise Galeria yanında bulunan Narenciye Parkı oldu. Yürüyüş yol güzergahı ise söyle:



"Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ASKİ Şantiyesi önü olan ilk toplanma yerinden başlamak üzere, Şehir Merkezi istikametinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarını takiben Zilli Dede Kavşağı'ndan sola dönüş (Groseri önündeki kavşak) Kasım Gülek Köprüsü üst geçidinden sağa dönüş, Cevat Yurdakul Caddesini takiben, İstasyon Meydanı önüne kadar uzanan 1700 metrelik güzergah."



Devlet Demir Yolları 6. Bölge Müdürlüğü binası ile Cemalpaşa Telekom Müdürlüğü binasının çevirdiği 12.750 metrekarelik alan toplantıya katılım yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda toplantı alanı kademeli olarak düzenlenecek. Dağılma yol güzergahları ise şu şekilde:



Ziyapaşa Bulvarı, Cevat Yurdakul Caddesi ve Atatürk Caddesi (Valilik İstikameti- Sular Mevkii İstikameti), Kasım Gülek Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Cevat Yurdakul Caddesi."



Adana Valiliği, pankart ve afiş asılabilecek yerleri de şöyle açıkladı:



"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılmasına izin veren Valilik Makamının onay tarihinden itibaren Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün bitiş saatine kadar, meydanlara ve/veya parklara, cadde ve sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmadan özel kişilere ait alanlara asılmaksızın, yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan, 100.Yıl Kavşağı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarının kesiştiği ASKİ Kavşağında bulunan şantiyenin bulunduğu uygun yerlere, ASKİ şantiyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarından Groseri istikametine doğru, Groseri Kavşağından Kasım Gülek Kavşağı istikametine doğru uygun yerlere, Sular Mevkiinden Uğur Mumcu Meydanı istikametine doğru yol üzerinde bulunan uygun yerlere, Uğur Mumcu Meydanının tamamı ile Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi, Adalet Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bahçelievler Caddesi, Borsa Caddesi, Bahar Caddesi, Çakmak Caddesi, Debboy Caddesi, Defne Caddesi, Erdal Acet Caddesi, Emin Ağa Caddesi, Emekçiler Caddesi, İbo Osman Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Karafatma Caddesi, Karaafat Caddesi, Manisalı Alibey Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, 27 Mayıs Caddesi, Ordu Caddesi, 5 Ocak Caddesi, Pazarlar Caddesi, Postane Caddesi, Obalar Caddesi, Saydam Caddesi, Şinasi Efendi Caddesi, Şehit Mehmet Özel Caddesi, Türk Kuşu Caddesi, Barbaros Caddesi, Onur Caddesi, Uçak Caddesi, Şakirpaşa Caddesi, Vefa Caddesi, Özgür Caddesi, Aydınlar Caddesi, Şehit Jandarma Onbaşı Fahri Özsen Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, İstiklal Caddesi, Meydan Caddesi, Emniyet Caddesi, Şehit Duran Caddesi, Yeni Bey Caddesi, Barış Caddesi, Nesrin Olgun Caddesi, Kurttepe Caddesi, Yeşilevler Caddesi, Abdi Yolaçan Caddesi üzerinde bulunan uygun yerler."



Yüreğir ilçesinde de toplanma alanı Yüreğir Sarıçam Deresi yanındaki semt pazarı belirlendi. Yüreğir ilçesindeki yürüyüş yol güzergahı ise şöyle:



"Dadaloğlu Bulvarı başlangıcında bulunan Halk Bankası önünde toplanıp, aynı bulvar üzerinden Sarıçam deresi istikametine doğru 650 metrelik güzergahı takiben asfalt zeminli Semt pazar yerine kadar."



Toplantı alanı Sarıçam deresini geçince gidiş istikametine göre sol tarafta kalan asfalt zeminli Semt pazarı olarak belirlenirken dağılma yol güzergahları ise Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve tren hattı istikameti afet evleri ve tali yollar olarak belirlendi.



Yüreğir ilçesinde pankart ve afiş asılabilecek yerler ise şöyle sıralandı:



"Meydanlara ve/veya parklara, cadde ve sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara asılmaksızın, yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan, Kozan Yolu Dadaloğlu kavşağı yaya üst geçidi, Dadaloğlu Kavşağından (Halk Bankası önü) Sarıçam Deresini takiben toplantı alanına kadar olan 650 metrelik Dadaloğlu Bulvarı üzerinde uygun yerler ile Kışla Mahallesi 4429 ve 4470 Sokak, Kazım Başer Mahallesi 4190 - 4252 ve 4262 Sokak, Yavuzlar Mahallesi 4186 Sokak, Serinevler Mahallesi Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal Caddesi - 3891 ve 3892 Sokak, Karacaoğlan Mahallesi 3683 Sokak, PTT Evleri Mahallesi 3613 - 3783 - 3626 ve 3635 Sokak, Kiremithane Mahallesi Haşim Dalgıç Caddesi, Levent Mahallesi Levent Caddesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi 2747 Sokak ve Ulubatlı Hasan Mahallesi 3115 Sokak üzerinde bulunan uygun yerler."



Çukurova ilçesinde de toplanma alanı Adana Koop. Semt Pazarı olarak belirlendi.



Yürüyüş yol güzergahı ise "Dr. Sadık Ahmet Bulvarının Çoban Yurtçu Bulvarı ile kesiştiği yer olan ilk toplanma yerinden başlamak üzere, Çoban Yurtçu Bulvarından (500 metre) ilerledikten sonra Ramazan Atıl Lisesinin ön tarafında bulunan Adana Koop Semt Pazarı" olarak düzenlendi.



Çukurova ilçesinde çeşitli yerlerde bulunan billboardlara afiş ve pankartlar asılabilecek. - ADANA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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