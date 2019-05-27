Adana'da toplu taşıma araçlarında klima açma zorunluluğu

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) ve Minibüsçüler Odası Başkanı Nihat Sözütek, havaların ısınmasıyla birlikte kent ulaşımında yer alan toplu taşıma araçlarında klima açma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, klima açmayan sürücüler için gerekli yaptırımların...

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) ve Minibüsçüler Odası Başkanı Nihat Sözütek, havaların ısınmasıyla birlikte kent ulaşımında yer alan toplu taşıma araçlarında klima açma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, klima açmayan sürücüler için gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.



Sözütek, hava sıcaklığının artması nedeniyle 2 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yaz uygulamasına geçildiğini söyledi.



Yaz uygulaması kapsamında kent içi ulaşımda yer alan toplu taşıma araçlarına klima açma zorunluluğu getirildiğini belirten Sözütek, "Söz konusu zorunluluk Birliğimize bağlı olan özel halk otobüsleri, minibüs, ticari taksi ve servisler başta olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarını kapsamaktadır. Yolculara rahat ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için 15 Ekim 2019 tarihine kadar 07: 00 ila 19: 00 saatleri arasında klimaların aralıksız çalışır vaziyette olması gerekmektedir" dedi.



Klima açma zorunluluğuyla ilgili toplu taşıma araç sahipleri ve sürücülerinin SMS'le bilgilendirildiğini hatırlatan Sözütek, klima açmayan araç sürücüleri ve sahipleri hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını dile getirdi.



Nihat Sözütek, ulaşımda toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara da çağrıda bulunarak,"Vatandaşlarımızdan, klima açmayan ya da hareket halinde kapılarını kapatmayarak yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri, kullandığı aracın, plakası ve bağlı bulunduğu durakla birlikte Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne bildirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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