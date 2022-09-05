Otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

ADANA'da toplu taşıma için hizmet veren belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü İsmail Şeker, araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yoldan çıkan otobüsteki çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Karataş ilçesi Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ZZ 441 plakalı belediye otobüsü ile İsmail Şeker yönetimindeki 01 EYH 76 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç, kontrolden çıkarak yolun dışına sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Şeker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüste yaralanan çok sayıda kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Şeker'in cansız bedeni, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Şeker'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.