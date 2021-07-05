ADANA'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 6 BİN 470 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ADANA'da polisin operasyonunda bir iş yerinin bahçesine gömülü halde 6 bin 470 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıtları köpek kulübeleriyle kamufle eden Ü.D. ile A.A., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gümrük kaçağı akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan polis, yakıt tanklarının iş yerinin bahçesine gömülü halde olduğunu ve köpek kulübeleriyle kamufle edildiğini belirledi.

Metal arama dedektörüyle bahçede arama yapan polis, yakıt tanklarının gömülü olduğu yeri belirledi. İş makineleriyle kazılan bölgeden çıkarılan yakıt tanklarının içerisinde 6 bin 470 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda Ü.D. ile A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.D. ile A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.