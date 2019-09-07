Son Dakika Haberleri: Adana'da toprağa gömülü varillerden 70 kilo esrar çıktı
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Adana'da toprağa gömülü varillerden 70 kilo esrar çıktı

47 dakika önce

ADANA'da polis, toprağa gömülü iki varil içinde 70 kilo esrar ele geçirdi.

Adana'da toprağa gömülü varillerden 70 kilo esrar çıktı, System.String[]
ADANA'da polis, toprağa gömülü iki varil içinde 70 kilo esrar ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polisler, hassas burunlu narkotik köpeği 'Atak' ile arama yaptı. Evin bahçesinde köpeğin tepki vermesi üzerine, polis toprağı kazdı. Kazılan alanda, gömülü iki varil içerisinde 70 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Ramazan Y. (35), Bedri Y. (27) ve Ömer Y. (28) gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:38 Kaynak: DHA
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