Adana'da toprağa gömülü varillerden 70 kilo esrar çıktı
47 dakika önce
ADANA'da polis, toprağa gömülü iki varil içinde 70 kilo esrar ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:38 Kaynak: DHA
ADANA'da polis, toprağa gömülü iki varil içinde 70 kilo esrar ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Yüreğir
ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polisler, hassas burunlu narkotik köpeği 'Atak' ile arama yaptı. Evin bahçesinde köpeğin tepki vermesi üzerine, polis toprağı kazdı. Kazılan alanda, gömülü iki varil içerisinde 70 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Ramazan Y. (35), Bedri Y. (27) ve Ömer Y. (28) gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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