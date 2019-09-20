Adana'da torbacı operasyonu

Adana'da 20.89 gram metamfetamini satmak isterken yakalandığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da 20.89 gram metamfetamini satmak isterken yakalandığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Köprüsü üzerinde bir şahsın uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. İhbar üzerine köprüye giden polis, Hikmet C. isimli şahsı 20.89 gram metamfetamin ile yakaladı.

Emniyette sorgulanan zanlı adliyeye sevk edildi.