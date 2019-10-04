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Adana'da torbacı operasyonu

2 saat önce

Adana'da düzenlenen torbacı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Adana'da düzenlenen torbacı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Polis ilk baskını Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde yaptı. Eve giren polis burada 36.50 gram esrar ve 4,25 gram bonzai ele geçirdi. Polis şüpheli olarak Turgut Y.'yi (45) gözaltına aldı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


İkinci operasyon ise Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde yapıldı. Burada otomobilde yapılan aramada 28.85 gram esrar ve 10.70 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan Mehmet D. (32) ile Erdinç D. (37) gözaltına alındı.


Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Turgut Y. tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
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