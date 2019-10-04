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Adana'da torbacı operasyonu

19 dakika önce

Adana'da torbacı operasyonu Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA - Adana'da düzenlenen torbacı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da torbacı operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da düzenlenen torbacı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Polis ilk baskına Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesinde yaptı. Eve giren polis burada 36.50 gram esrar ve 4,25 gram bonzai ele geçirdi. Polis şüpheli olarak Turgut Y.'yi gözaltına aldı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İkinci operasyon ise Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesinde yapıldı. Burada ise otomobilde yapılan aramada 28.85 gram esrar, ve 10.70 gram metanfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan Mehmet D. ile Erdinç D. gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Turgut Y. tutuklanırken diğer iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da torbacı operasyonu

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:33 Kaynak: İHA
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