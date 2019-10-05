Son Dakika Haberleri: Adana'da "torbacı" operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da "torbacı" operasyonu

1 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Camuzcu ve Bahçeşehir ile Yüreğir ilçesindeki PTT Evleri Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 95,14 gram sentetik uyuşturucu ile 979 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler Mervan D. (20), Murat A. (34), Yiğit Ü. (20) ve Mehmet Emin Ş. (39) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 bin kişiyi dolandırdı, "Memlekette bu kadar enayi varsa suç benim mi?" dedi
İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek Yüksek faizli krediyi yapılandırırken dikkat! Ceza ödeyebilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 11:29:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da "torbacı" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]