Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Camuzcu ve Bahçeşehir ile Yüreğir ilçesindeki PTT Evleri Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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5 bin kişiyi dolandırdı, "Memlekette bu kadar enayi varsa suç benim mi?" dedi