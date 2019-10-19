Son Dakika Haberleri: Adana'da "torbacı" operasyonu
Son Dakika Güncel Adana'da 'torbacı' operasyonu

Adana'da "torbacı" operasyonu

5 dakika önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Barbaros ile Sarıçam ilçesindeki Kemalpaşa mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 141 gram eroin, 7,13 gram sentetik uyuşturucu ve 2,37 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler Fayık B. (20), Ümit Y. (23) ve Eren U. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da torbacı operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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