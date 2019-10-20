Son Dakika Haberleri: Adana'da torbacı operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da torbacı operasyonu

Adana'da torbacı operasyonu

1 saat önce

Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Adana'da torbacı operasyonu, System.String[]

Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahısların olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine yaptığı operasyonda Şakirpaşa Mahallesi'nde 7.54 gram bonzai ele geçirirken Veysel Y. ve Musa Ç.'yi gözaltına aldı.


Belediyeevleri Mahallesi'nde ise 94 hap, bin 25 lira para ele geçirilirken Murat M. gözaltına alındı. Ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde ise Hüseyin D.'den 3,70 gram bonzai ele geçirdi. Zanlılar emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hüseyin D. ile Murat M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Narkotik, Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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