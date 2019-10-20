Son Dakika Haberleri: Adana'da torbacı operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da torbacı operasyonu

Adana'da torbacı operasyonu

1 saat önce

Adana'da torbacı operasyonu Torbacılara yönelik yapılan operasyonda bonzai ve hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandıADANA - Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Adana'da torbacı operasyonu

Torbacılara yönelik yapılan operasyonda bonzai ve hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahısların olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine yaptığı operasyonda Şakirpaşa Mahallesinde 7.54 gram bonzai ele geçirirken Veysel Y. ve Musa Ç.'yi gözaltına aldı.

Belediyeevleri Mahallesinde ise 94 hap, bin 25 lira para ele geçirilirken Murat M. gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesinde ise Hüseyin D.'den 3.70 gram bonzai ele geçirdi. Zanlılar emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hüseyin D. ile Murat M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken diğer iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da torbacı operasyonu

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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