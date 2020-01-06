Adana'da torbacı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da torbacı operasyonu - Son Dakika

Adana'da torbacı operasyonu

6 saat önce

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

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Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ve Seyhan ilçesine bağlı 4 mahallede torbacı diye tabir edilen şahısların sokakta uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis adreslere baskın yaptı. Polis yaptığı baskında 4 şüpheliyi uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldı. Polis yaptığı aramada 782 gram bonzai, 100 adet hap ve 0.76 gram metamfetamin ele geçirdi.


Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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