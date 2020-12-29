Adana'da 'torbacı' operasyonu: 21 tutuklama - Son Dakika

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 21 tutuklama

29.12.2020 09:42
Adana'da 'torbacı' operasyonu: 21 tutuklama, System.String[]

ADANA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 21-27 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 101 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 21-27 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 101 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

21-27 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 60 adrese baskın düzenlendi. 101 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda, 23 kilo 390 gram esrar, 1 kilo 917 gram bonzai, 702 adet uyuşturucu hap, 114 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Adana'da 'torbacı' operasyonu: 21 tutuklama
Adana'da 'torbacı' operasyonu: 21 tutuklama
Adana'da 'torbacı' operasyonu: 21 tutuklama
Adana'da 'torbacı' operasyonu: 21 tutuklama
Adana'da 'torbacı' operasyonu: 21 tutuklama
Adana'da 'torbacı' operasyonu: 21 tutuklama

Uyuşturucu, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da 'torbacı' operasyonu: 21 tutuklama - Son Dakika


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