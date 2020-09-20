Adana'da 'torbacı' operasyonu: 23 tutuklama - Son Dakika

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 23 tutuklama

ADANA'da narkotik polisinin, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 57 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 'torbacı' operasyonu: 23 tutuklama, System.String[]

ADANA'da narkotik polisinin, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 57 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 - 14 Eylül tarihleri arasında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyonlarda adresleri belirlenen sokak satıcılarının ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 18 kilo 136 gram esrar, 17 bin 755 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 932 gram bonzai, 21 gram eroin, 14 gram metamfetamin, 6 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda, 57 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 57 şüpheliden 24'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da 'torbacı' operasyonu: 23 tutuklama - Son Dakika

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