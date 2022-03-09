Son dakika: ADANA'DA 'TORBACI' OPERASYONU 3 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika: ADANA'DA 'TORBACI' OPERASYONU 3 GÖZALTI

09.03.2022 09:59

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da narkotik polisi, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

ADANA'da narkotik polisi, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1134 sentetik ecza, 3,52 gram esrar ve 0,70 gram bonzai ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 6 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 1134 sentetik ecza maddesi, 3,52 gram esrar ve 0,70 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.

Son dakika: ADANA'DA 'TORBACI' OPERASYONU 3 GÖZALTI
Son dakika: ADANA'DA 'TORBACI' OPERASYONU 3 GÖZALTI
Son dakika: ADANA'DA 'TORBACI' OPERASYONU 3 GÖZALTI
Son dakika: ADANA'DA 'TORBACI' OPERASYONU 3 GÖZALTI
Son dakika: ADANA'DA 'TORBACI' OPERASYONU 3 GÖZALTI

YORUMLAR
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Narkotik, Bonzai, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ADANA'DA 'TORBACI' OPERASYONU 3 GÖZALTI - Son Dakika


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