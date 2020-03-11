Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

ADANA - Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde bazı mahallelerde "torbacı" diye tabir edilen şahısların sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak Yeşilyurt, Huzurevleri, Çamlıbel, Atakent Mahallerine baskın yaptı. Yapılan baskında 6 zanlı gözaltına alındı. Polis yaptığı aramada ise 25 uyuşturucu hap, 1.47 gram metanfetamin, 283 gram bonzai, bin 430 lira ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Çağrı A.(28), Volkan N. ve İbrahim P.tutuklanırken, Cankan B.ev hapsi, Mesut Can G. ve Emre D.ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 16:37:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]