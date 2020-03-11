Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde bazı mahallelerde "torbacı" diye tabir edilen şahısların sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak Yeşilyurt, Huzurevleri, Çamlıbel, Atakent Mahallerine baskın yaptı. Yapılan baskında 6 zanlı gözaltına alındı. Polis yaptığı aramada ise 25 uyuşturucu hap, 1.47 gram metanfetamin, 283 gram bonzai, bin 430 lira ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Çağrı A. (28), Volkan N. (23) ve İbrahim P. (38) tutuklanırken, Cankan B. (24) ev hapsi, Mesut Can G. (22) ve Emre D. (23) ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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