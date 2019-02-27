Adana'da Torbacı Operasyonu: 41 Gözaltı
1 saat önce
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltı sayısı 41'e yükseldi.
Adana
'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltı sayısı 41'e yükseldi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle operasyon düzenlendi.
FİRAR OLAN 11 KİŞİ DE GÜN İÇERİSİNDE YAKALANDI
Özel harekat polislerinde desteği ile daha önceden belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 gözaltı kararı bulunurken 30 kişi gözaltına alındı. Gün içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri firar olan 11 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon genelinde gözaltına alınan zanlılar akşam saatlerinde Adli Tıp
Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:16 Kaynak: İHA
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