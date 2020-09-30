Adana'da 'torbacı' operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda 6 kilo 50 gram esrar ve 3 bin 138 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Atilla E. (18) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler yapılan aramada, naylona sarılmış ve paketlenmiş 6 kilo 50 gram esrar, 3 bin 138 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira ele geçirdi. Evde bulunan Atilla E. ise gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.