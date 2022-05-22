ADANA'DA 'TORBACI' OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

ADANA'da, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda dün gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı, 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 16 şüpheliyi tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen 24 adrese dün öğle saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan operasyon timinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 gram metamfetamin, 1,31 gram esrar ile 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 26 dolu fişek ile 18 bin 200 TL'lik sahte banknotlar ele geçirildi.

OTOMOBİLDEN 1 KİLO 30 GRAM METEAMFETAMİN ÇIKTI

Operasyon kapsamında Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki bir eve de baskın yapan ekipler, şüpheliyi adresinde bulamadı. Ekipler, sokakta şüpheli bir otomobili durdurdu. Sürücü C.Y. (36) ile arkadaşı M.D.'nin (29) indirilerek gözaltına alındığı araçta narkotik köpek Aşil ile arama yapıldı. Aşil'in, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden C.Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı, 4'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)