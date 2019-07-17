Adana'da torbacı operasyonunda 7 tutuklama
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Adana'da torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:58 Kaynak: İHA
'da torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Merkez Seyhan
ilçesi Yeşiloba ve Sarıhamzalı mahalleleri ile merkez Sarıçam
ilçesi Şahintepe Mahallesi
'nde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i kadın 13 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 2 kilo 53 gram esrar, 124 gram bonzai ve 337 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete getirilerek sorgulanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Aralarında Serpil D. (20) adlı kadının da bulunduğu 7 zanlı tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA
Torbacılara yönelik yapılan operasyonda Polis, karpuz ve kavunların arasında uyuşturucu aradı Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 380 bin Türk Lirası değerinde döviz ve Türk Lirası çıktı Aydos Ormanı'nda vahşi cinayet! Boynuna defalarca satırla vurulmuş Yaşlı adam, dikkatsiz sürücü yüzünden aracın altında kaldı