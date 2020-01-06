Adana'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 'torbacı' operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

Adana'da

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesinde Kocavezir, Şakirpaşa ve Yeşilyurt ile Yüreğir ilçesindeki Dadaloğlu mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.B. (20), S.A. (20), K.K. (31) ve Suriye uyruklu M.M'yi (23) gözaltına aldı.

Operasyonda 100 uyuşturucu hap ve 782,76 gram sentetik uyuşturucu ile satıştan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 740 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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