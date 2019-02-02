Adana'da Torbacılara Baskın
18 dakika önce
Adana'da yapılan şok baskında 3 uyuşturucu satıcısı ve 2 uyuşturucu içicisi yakalandı.
Adana
'da yapılan şok baskında 3 uyuşturucu satıcısı ve 2 uyuşturucu içicisi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik şok baskınlar yaptı. Merkez Yüreğir
ilçesi, Çamlıbel
Mahallesinde yapılan baskında 3 uyuşturucu satıcısı, 2 uyuşturucu içen şahıs yakalandı.
Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramalarda ise 23 gram esrar, 63 uyuşturucu hap ele geçirildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Paylaşınca Yakalandı
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