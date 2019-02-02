Son Dakika Haberleri: Adana'da Torbacılara Baskın

Adana'da Torbacılara Baskın

18 dakika önce

Adana'da yapılan şok baskında 3 uyuşturucu satıcısı ve 2 uyuşturucu içicisi yakalandı.

Adana'da Torbacılara Baskın, System.String[]
Adana'da yapılan şok baskında 3 uyuşturucu satıcısı ve 2 uyuşturucu içicisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik şok baskınlar yaptı. Merkez Yüreğir ilçesi, Çamlıbel Mahallesinde yapılan baskında 3 uyuşturucu satıcısı, 2 uyuşturucu içen şahıs yakalandı.

Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramalarda ise 23 gram esrar, 63 uyuşturucu hap ele geçirildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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