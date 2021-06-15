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ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU - Son Dakika

ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU

15.06.2021 07:06

Adana'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın sırasında bir şüpheli, yatak odasında gardıroba saklanırken yakalandı.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılığı (torbacılık) yapan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu çok sayıda kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabahın ilk ışıklarında operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere şafak vakti Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde ekiplerce arama yapıldı. Polisten saklanmak için yatak odasındaki gardıroba giren yabancı uyruklu bir şüpheli, arama sırasında kıskıvrak yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU

Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU - Son Dakika


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