Adana'da "Tostçu Mahmut"un yası tutuluyor - Son Dakika

Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren ve sosyal medyada "Tostçu Mahmut" olarak bilinen Anıl Kurt'un memleketi Adana'da yası tutuluyor.

"Tostçu Mahmut" olarak bilinen ve sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan Kurt'un, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Bey Mahallesi'ndeki iş yerine taziye çadırı kuruldu. Kurt ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Kurt'un dayısı Bülent Akgül, AA muhabirine, yeğenin İstanbul'dan dönerken sabaha karşı trafik kazasında yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Yasımız büyük. Adana'da sevilen 'Tostçu Mahmut' yani Anıl yeğenimizi kaybettik. Şu an kötü durumdayız. Tüm Adana'nın başı sağ olsun. Acı haberi aldıktan sonra taziyeye gelenimiz çok oluyor, Allah razı olsun. Acımız büyük, yas tutuyoruz." diye konuştu.

Kurt'un cenazesinin yarın defnedileceğini kaydeden Akgül, "Gençliğine doyamadı. Çok güzel yerlere ulaşacaktı, kısmet olmadı. Nasibi bu kadarmış, Allah rahmet eylesin. Kaldırım kenarından başlayıp baba mesleğiyle güzel yerlere ulaştı. İstanbul'da açılış yapıp, dönüşünde kötü bir haberle bizi üzdü." ifadelerini kullandı.

Amca İbrahim Kurt da yeğeninin iyilik sever bir insan olduğunu kaydederek, "İyi bir dosttu, herkese iyilik yapardı. Babasından kalma mesleği yürütmek istedi. Arkadaşı ortak olunca İstanbul'da yer açtılar. İstanbul dönüşü Ulukışla'da kaza yaptı, kaybettik. Herkese iyilik yapardı. Dostluğu, arkadaşlığı iyiydi. Türkiye'nin her yerinden tost yemeye gelirlerdi." diye konuştu.

Kurt'un komşusu Erdem Sabuncu da "Tostçu Mahmut"u çocukluğundan beri tanıdığını belirtti.

Kurt'un, babasının 1974 yılında açtığı tost dükkanını devraldığını kaydeden Sabuncu, şunları kaydetti:

"Yıllar sonra kendisinden bayrağı aldılar ve çok iyi yürüttüler. Yatırımcıyla Türkiye'ye açıldılar. İki şube açtılar, sonra Beşiktaş'a şube açmak istediler. Çocuk gitti, yazgısı bu kadarmış. Çok iyi bir insandı. Babası çok iyi yetiştirdi. Çok iyilik sever bir insandı. Herkese yardım ederdi. Acımız büyük. Türkiye'nin yer yerinden burada gelirler. Bir sürü sanatçı geliyordu buraya tost yemeye. Burada yemeklerini yer giderlerdi. İstanbul'a yer açtı ama çalıştırmak nasip olmadı."

"Tostçu Mahmut" olarak bilinen Anıl Kurt yönetimindeki 01 EMC 88 plakalı minibüsle ile M.Y. (42) idaresindeki 31 AAG 12 plakalı tır Ulukışla ilçesi Hasangazi mevkisinde çarpışmıştı. Kurt, olay yerinde yaşamını yitirmişti.