Adana'da trafiğe kapalı tarihi köprüdeki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da trafiğe kapalı tarihi köprüdeki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

21.09.2022 20:14

Adana'da trafiğe kapalı tarihi Taş Köprü'de iki motosikletin karıştığı trafik kazasında biri yaya 2 kişi yaralandı.

Adana'da trafiğe kapalı tarihi Taş Köprü'de iki motosikletin karıştığı trafik kazasında biri yaya 2 kişi yaralandı.

Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde Seyhan Nehri üzerinde yer alan araç trafiğine kapalı Taş Köprü'de, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, bir kişiye çarptı. Bu motosiklete de arkadan gelen bir başka motosiklet çarptı.

Yayaya çarpan sürücü aracıyla kaçarken yaya ve ikinci motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Tragger, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da trafiğe kapalı tarihi köprüdeki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da trafiğe kapalı tarihi köprüdeki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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